Alcaraz ha eliminato Ruud in novanta minuti di gioco sotto il sole di Indian Wells, conquistando così l'accesso ai quarti di finale del BNP Paribas Open 2026. La partita si è conclusa con una vittoria netta a favore dello spagnolo, che ora attende il suo prossimo avversario, Norrie.

Sotto il sole accecante di Indian Wells, Carlos Alcaraz ha superato Casper Ruud in novanta minuti di gioco per accedere ai quarti di finale del BNP Paribas Open 2026. Lo spagnolo, numero uno al mondo, ha dimostrato una netta superiorità contro il norvegese, che non è riuscito a strappare nemmeno un servizio all’avversario. Ora l’attenzione si sposta verso Cameron Norrie, con cui Alcaraz deve ancora scontrarsi, dopo aver espresso la volontà di ottenere la rivincita per una sconfitta precedente. La conferenza stampa successiva alla vittoria ha rivelato lo stato mentale del campione, pronto ad affrontare le sfide imminenti. Alcaraz ha descritto Norrie come un vero combattente, definendolo un gladiatore capace di complicare la vita agli avversari grazie alla sua abilità nel variare l’altezza della palla. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Alcaraz schianta Ruud: via ai quarti, sfida Norrie

Articoli correlati

Alcaraz spaziale a Indian Wells: domina Ruud in due set e vola ai quartiLa quindicesima vittoria consecutiva di Carlos Alcaraz in questo 2026 regala una prestazione semplicemente mostruosa del numero uno del mondo nel...

Leggi anche: ATP Brisbane 2026, Nakashima e Mpetshi Perricard approdano ai quarti. Eliminati Dimitrov e Norrie

Tutto quello che riguarda Alcaraz schianta

Argomenti discussi: Tennis, Alcaraz agli ottavi di Indian Wells.

Alcaraz-Ruud: highlights Atp Indian WellsPer il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, informazioni sulle modifiche contrattuali o per trasparenza tariffaria, assistenza e contatti. Tutti i marchi Sk ... sport.sky.it

Alcaraz-Ruud diretta Atp Indian Wells: segui gli ottavi di finale LIVECarlos Alcaraz contro Casper Ruud: in palio un posto nei quarti di finale dell'Atp di Indian Wells. Il tennista spagnolo, che nel torneo ha già eliminato Dimitrov (sconfitto in due set) e il francese ... msn.com