alberto pasqual le colature dei primordi

Alberto Pasqual crea incisioni calcografiche che vengono realizzate in officina vicino ai magli usati per le sue sculture in ferro. Le lastre sono segnate da tracce di lavorazione e ferite della fiamma, che ne evidenziano il processo produttivo. Le sue opere mostrano un legame diretto tra le tecniche di incisione e le sculture in ferro, con un focus sui dettagli delle prime fasi di lavorazione.

Mostre Presso la Stamperia d'Arte Albicocco di Udine (fino al 28 marzo), la personale «Maglio e torchio: sculture in negativo», curata da Alberto Vidissoni

Le lastre calcografiche incise da Alberto Pasqual nascono in officina, in prossimità dei magli da cui prendono forma le sue sculture in ferro pieno, ferite dalla fiamma fino a ottenere delle barocche colature: la ruggine e il vissuto sono elementi portanti del suo modo di intendere il lavoro sulla carta, su cui talvolta l'artista deposita delle tracce che andranno ad arricchire e completare i contenuti della matrice impressa.