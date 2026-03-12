Alaves-Villarreal venerdì 13 marzo 2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Segnano entrambe a Vitoria?

Venerdì 13 marzo 2026 alle 21:00 si gioca la partita tra Alaves e Villarreal, valida per la 28ª giornata di Liga. Le formazioni ufficiali sono state comunicate e sono disponibili quote e pronostici. La partita si svolge a Vitoria, con entrambe le squadre che potrebbero segnare durante l'incontro. La sfida apre la turno del campionato spagnolo con due squadre in posizioni diverse in classifica.

La giornata numero 28 di Liga si aprirà con il consueto anticipo del venerdì: si sfideranno Alaves e Villarreal, che stanno lottando per obiettivi di classifica molto diversi. I baschi vogliono salvarsi: hanno appena cambiato allenatore, perché il Chacho Coudet non ha resistito al richiamo del River Plate e allora la dirigenza ha virato su. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Alaves-Villarreal (venerdì 13 marzo 2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Segnano entrambe a Vitoria? Articoli correlati Alaves-Villarreal (venerdì 13 marzo 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Segnano entrambe a Vitoria?La giornata numero 28 di Liga si aprirà con il consueto anticipo del venerdì: si sfideranno Alaves e Villarreal, che stanno lottando per obiettivi di... Alaves-Villarreal (venerdì 13 marzo 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. La giornata si apre a MendizorrotzaLa giornata numero 28 di Liga si aprirà con il consueto anticipo del venerdì: si sfideranno Alaves e Villarreal, che stanno lottando per obiettivi di... Altri aggiornamenti su Alaves Villarreal venerdì 13 marzo 2026... Temi più discussi: LaLiga: preview Alavés-Villarreal; Alaves-Villarreal, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE; Pronostico Alaves-Villarreal: analisi, quote e consigli; - la Repubblica. Alaves-Villarreal, salvezza contro Champions: il pronosticoSoltanto due punti di vantaggio sul Maiorca terz’ultimo e da 5 partite consecutive senza vittoria (3 sconfitte e 2 pareggi). Presentando questo biglietto da visita l’ Alaves riceve stasera (ore 21.00) ... tuttosport.com Pronostico Alavés-Villarreal: salta il fattore campoAlavés-Villarreal è una gara della ventottesima giornata della Liga e si gioca venerdì: dove vederla, formazioni, pronostico ... ilveggente.it