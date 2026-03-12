Venerdì 13 marzo 2026 alle ore 21:00 si disputerà la partita tra Alaves e Villarreal, valida per la giornata numero 28 della Liga. Le formazioni sono state annunciate e le quote sono state pubblicate, con attenzione ai pronostici. La partita si giocherà a Vitoria, dove entrambe le squadre cercheranno di ottenere un risultato positivo, con possibilità che entrambe segnino.

La giornata numero 28 di Liga si aprirà con il consueto anticipo del venerdì: si sfideranno Alaves e Villarreal, che stanno lottando per obiettivi di classifica molto diversi. I baschi vogliono salvarsi: hanno appena cambiato allenatore, perché il Chacho Coudet non ha resistito al richiamo del River Plate e allora la dirigenza ha virato su. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Alaves-Villarreal (venerdì 13 marzo 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Segnano entrambe a Vitoria?

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