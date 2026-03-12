Al ?igànt diventa una moneta

Dal centro di Bologna, l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha emesso una nuova moneta dedicata alla Fontana del Nettuno, parte della serie numismatica “Fontane d’Italia”. La moneta rappresenta un’interpretazione artistica dell’opera e sarà inserita nel circuito numismatico. La produzione mira a celebrare i monumenti idrici più rappresentativi del paese.

Dal cuore di Bologna, per la serie numismatica "Fontane d'Italia", l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS) dedica una moneta alla Fontana del Nettuno. Bulinata dalla maestra Uliana Pernazza, la moneta da 10 euro in oro 900 di 13,85 millimetri di diametro che ha un costo di 399 euro e una tiratura di 1500 esemplari. Su questo gioiello potremo vedere la fontana, mentre, sul rovescio sono raffigurati una delle quattro nereidi e un putto che regge un delfino.