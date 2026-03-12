Al via Pechino Express 2026 chi sono le coppie concorrenti

Da fanpage.it 12 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 12 marzo prende il via la nuova stagione di Pechino Express 2026, con le coppie di concorrenti che affrontano un percorso tra Indonesia, Cina e Giappone. L'edizione di quest'anno prevede un itinerario complessivo di oltre cinque tappe. Le coppie partecipanti sono state annunciate e sono pronte a mettersi alla prova in questa sfida internazionale.

Giovedì 12 marzo debutta Pechino Express 2026. L'itinerario di quest'anno si sviluppa tra Indonesia, Cina e Giappone per un totale di oltre 5.400 chilometri. Alla conduzione torna Costantino della Gherardesca: ecco chi sono i concorrenti che formano le 10 coppie in gara. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Leggi anche: Pechino Express 2026: concorrenti, coppie e viaggio in Oriente al via su Sky e NOW

Pechino Express 2026 – L’estremo Oriente: quando in tv, coppie di concorrenti e anticipazioniTutto pronto per la nuova edizione di “Pechino Express 2026 – L’estremo Oriente” in partenza su Sky e in streaming su NOW.

Approfondimenti e contenuti su Pechino Express

Temi più discussi: Pechino Express, oggi 12 marzo la prima puntata: dove vederla, le coppie, le anticipazioni; Pechino Express 2026 al via: chi sono i concorrenti e come sarà il viaggio in Estremo Oriente; Pechino Express, la nuova stagione alla scoperta dell'Estremo Oriente (mai così estremo); Pechino Express, cosa sapere: chi sono le 10 coppie e l’itinerario del viaggio.

pechino express al via pechino expressPechino Express 2026: coppie, concorrenti, tappe, itinerario, tutto quello che c'è da sapereAl via da giovedì 12 marzo alle 21.15 - in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW - la tredicesima edizione dell'adventure game ... corriere.it

Pechino Express al via: in viaggio con Fiona May, Chanel Totti e le figlie di MaradonaAl suo fianco, la figlia elettiva Michelle Masullo, 'cugina' per una sera. Da interista, condividere il divano con una milanista di ferro è una cosa che non si augura a nessuna. Così, a un certo ... sport.sky.it

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.