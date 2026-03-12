Al via Pechino Express 2026 chi sono le coppie concorrenti

Giovedì 12 marzo prende il via la nuova stagione di Pechino Express 2026, con le coppie di concorrenti che affrontano un percorso tra Indonesia, Cina e Giappone. L'edizione di quest'anno prevede un itinerario complessivo di oltre cinque tappe. Le coppie partecipanti sono state annunciate e sono pronte a mettersi alla prova in questa sfida internazionale.

Giovedì 12 marzo debutta Pechino Express 2026. L'itinerario di quest'anno si sviluppa tra Indonesia, Cina e Giappone per un totale di oltre 5.400 chilometri. Alla conduzione torna Costantino della Gherardesca: ecco chi sono i concorrenti che formano le 10 coppie in gara.