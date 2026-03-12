Al Testori ’Every Brilliant Thing’ L’opera esplora la depressione

Domani sera alle 20.30 al teatro Testori si terrà lo spettacolo ’Every Brilliant Thing’, scritto da Duncan Macmillan e Jonny Donahoe, con la traduzione di Michele Panella. La rappresentazione vede in scena Pietro Mazzoldi e è diretta da Angelo Facchetti. L’opera affronta il tema della depressione attraverso una narrazione teatrale che coinvolge il pubblico.

Sale sul palco del teatro Testori (via Vespucci 13), domani alle ore 20.30, lo spettacolo 'Every Brilliant Thing', di Duncan Macmillan e Jonny Donahoe, nella traduzione di Michele Panella, con Pietro Mazzoldi e la regia di Angelo Facchetti. L'opera, prodotta da Teatro Telaio, è consigliato a un pubblico dai 14 anni ed è pensato er coinvolgere adolescenti e giovani spettatori, pur mantenendo una forza narrativa capace di parlare a tutte le generazioni. Al centro della storia c'è una domanda universale: quali sono le cose per cui vale la pena vivere? Il protagonista inizia a interrogarsi fin da bambino, quando una situazione familiare complessa lo spinge a cercare un modo personale per reagire.