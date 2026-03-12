Al Teatro Pietro Aretino di Arezzo si è svolto un nuovo spettacolo della rassegna Z Generation meets Theatre, intitolato

Arezzo, 12 marzo 2026 – Il nuovo appuntamento della rassegna teatrale Z Generation meets Theatre porterà al Teatro Pietro Aretino di Arezzo lo spettacolo “I cuori battono nelle uova” prodotto da Les Moustaches e Accademia Perduta Romagna Teatri, in collaborazione con Winifred, Ilinx e Proxima Res, con Elena Ferri, Grazia Nazzaro e Viola Dini. L’evento è atteso per domenica 15 marzo con inizio alle ore 17:30 a cura di Officine della Cultura. Ne “I cuori battono nelle uova” tre donne portano un lungo camice che ne nasconde le forme, tranne quelle delle loro pance che sono gonfie e tonde. Le tre aspettano un figli o, il loro primo figlio. Le pance delle donne si mostrano piene e levigate, ricordano tre bellissime uova, tanto forti quanto fragili. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Al Teatro Pietro Aretino I cuori battono nelle uova

