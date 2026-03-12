Al Teatro Instabile Napoli Mater Purgatorii con Nunzia Schiano
A Gstaad, non la Roccaraso di Rita De Crescenzo, è Napoli mania. Dove uno spinello (non quello che pensate voi) costa un milione di franchi Mater PurgatoriiCon Nunzia SchianoRegia Francesco MucciProgetto sonoro Niko MucciSab 28 marzo 2026, ore 20:00Dom 29 marzo 2026, ore 18:30Teatro Instabile NapoliVico del Fico al Purgatorio 38Prenota ora! (WhatsApp): 3383015465Durata 65 minCosto €15,00Cosa resta di una madre quando il dolore le strappa un figlio? Questo reading-monologo è un viaggio viscerale che attraversa i confini: dalla Napoli popolare ai sobborghi del Texas, passando per la voce storica di Eleonora Pimentel Fonseca.Interpretato da una magnetica Nunzia Schiano, lo spettacolo esplora il lutto come un "purgatorio terrestre" universale. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Nunzia Schiano, l'attrice da Un Posto al sole a Le Pornoprecarie: "Il dolore mi ha insegnato a far ridere"
“Edipo re” in scena al Tin - Teatro Instabile NapoliAl Teatro Instabile Napoli dal 16 al 18 gennaio la Talentum Production, in collaborazione con l’Accademia Vesuviana del Teatro e Cinema, presenta...
