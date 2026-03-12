Al RockOut Meeting 2026, sono stati presenti manager, commerciali e ospiti d’eccezione di Eternoo, che hanno partecipato a un confronto intenso sui temi della leadership e dell’innovazione. L’evento ha visto momenti di discussione e condivisione di idee, creando un’occasione di crescita e responsabilità condivisa. La giornata si è concentrata sull’importanza di rafforzare i valori aziendali attraverso il confronto diretto tra i partecipanti.

Una giornata di visione, crescita e responsabilità condivisa. Il RockOut Meeting 2026 ha rappresentato un momento di sintesi e di connessione per Eternoo, che ha riunito manager, commerciali e ospiti d’eccezione in un confronto ad alta intensità sui valori, sulla leadership e sull’ innovazione. Ad aprire i lavori sono stati i saluti istituzionali di Caterina, Franco e Federico Nessi (nella foto) che hanno dato il benvenuto alla platea sottolineando l’importanza di un appuntamento ormai centrale nella vita aziendale: un’occasione per riflettere e ripartire con maggiore consapevolezza. La mattinata è stata dedicata ai valori fondanti di Eternoo e a ciò che accomuna le persone che ne fanno parte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Al RockOut confontro sulla leadership

Articoli correlati

Nel centrosinistra prove di leadership sulla pelle del referendumLa segretaria del Pd è partita prima del leader del M5s e punta tutto sulla costanza.

Calcio italiano: Marotta sfida Chiellini, scontro generazionale e dubbi sulla nuova leadership dirigenziale.Marotta e Chiellini: la spaccatura negli spogliatoi e il dibattito sulla nuova leadership del calcio italiano Le dichiarazioni di Giuseppe Marotta,...

Tutto quello che riguarda RockOut confontro

Argomenti discussi: Al RockOut confontro sulla leadership; RockOut Meeting 2026, Eternoo riunisce manager e ospiti per parlare di leadership, valori e innovazione.