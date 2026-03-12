Al referendum voto No anche perché non avevo considerato un elemento che fa carta straccia delle quote rosa

Al referendum, molte persone hanno votato No, tra cui chi non aveva considerato un aspetto che rende inutile la presenza delle quote rosa. La decisione di opporsi alla “controriforma” della magistratura coinvolge anche chi ha sottolineato questa mancanza di attenzione verso la rappresentanza femminile. La discussione si concentra su questioni legate alla riforma senza approfondire altri aspetti introdotti nel dibattito.

di Enza Plotino Tra le tante ragioni per respingere la “controriforma” della magistratura, ce n’è una che in tutta questa battaglia referendaria mi era completamente sfuggita e che in una volta sola umilia i magistrati e dà un colpo grave alla parità di genere e alla possibilità, per le donne, di arrivare ai massimi livelli della carriera. E sto parlando sia dei giudici che dei pubblici ministeri! Mi è stato chiarissimo partecipando ad un incontro promosso dalla Cgil Gallura e dallo Spi Cgil, molto interessante e ricco di ragioni a favore del No alla riforma, che – ed è qui la novità – ha intrecciato temi fino ad ora separati come il ruolo delle donne a 80 dal suffragio universale e la “postura” di magistrate e avvocate all’interno degli organismi della Giustizia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

