Al Milan si cresce | dalle parole di Ibrahimovic al segnali dal campo

Il Milan punta a sviluppare i propri giocatori nel tempo, come dimostra il messaggio di Ibrahimovic. La società non si limita ad acquistare talenti già pronti, ma investe anche nel processo di crescita interna. Questa strategia rappresenta un principio stabile nel modo di operare del club, che continua a credere nel valore del lavoro a lungo termine sul campo.

Il Milan non cerca soltanto giocatori pronti. Prova anche a costruirli nel tempo. È un concetto che accompagna da anni la filosofia rossonera e che torna nelle parole di Zlatan Ibrahimovic. Intervistato da CBS Golazo, l’ex attaccante rossonero ha spiegato così una delle idee alla base del progetto del club: «In Italia scelgono un giocatore pronto e tolgono spazio a quello con potenziale. Al Milan no: devi giocare, crescere e salire di livello». Una frase che racconta non soltanto un modo di pensare il mercato, ma anche l’approccio alla gestione della squadra e allo sviluppo dei giocatori nel corso della stagione. Crescere dentro il gruppo. La crescita di un giocatore raramente è immediata. 🔗 Leggi su Milanzone.it

