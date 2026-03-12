al g7 trump tace sui tempi e meloni frena sulla missione navale macron incassa ma non chiude

Durante la riunione del G7, trasmessa tramite videoconferenza, Donald Trump ha affermato che l’Iran aveva superato il limite senza fornire dettagli specifici. Meloni si è espressa frenando sulla missione navale, senza entrare in particolari. Macron ha partecipato alla discussione, senza tuttavia assumere una posizione definitiva sulla questione.

Roma. “L’Iran aveva superato il limite”. L’intervento di Donald Trump alla riunione del G7 tenutasi in video collegamento era il più atteso. Il presidente degli Stati Uniti ha aggiornato i leader sull’andamento della situazione, ha ripercorso le tappe dell’attacco a Teheran, sottolineando la necessità che occorreva agire con “coraggio e fermezza”. Un monologo che non ha però sciolto il nodo della durata della guerra. Nessuna tempistica. Anzi, spiega una fonte europea, sul punto è rimasto vago. Al summit convocato dal presidente di turno, Emmanuel Macron, una delle novità è la proposta di Giorgia Meloni di tenere un vertice tra i sette grandi e il Consiglio di cooperazione del Golfo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

