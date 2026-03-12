Una giudice a Milano ha stabilito il diritto di una persona a ricevere aiuto al suicidio, una decisione che ha suscitato molte reazioni. La sentenza, che riguarda un caso specifico, ha generato discussioni sul ruolo delle autorità giudiziarie e sulla possibilità di riconoscere il diritto di scelta in situazioni delicate. La decisione si inserisce in un contesto di dibattiti giuridici e morali ancora aperti.

La sentenza La Gip di Milano: Cappato non è punibile per due pazienti accompagnati in Svizzera. Elena e Romano rifiutarono l’«accanimento terapeutico» dei trattamenti clinici La sentenza La Gip di Milano: Cappato non è punibile per due pazienti accompagnati in Svizzera. Elena e Romano rifiutarono l’«accanimento terapeutico» dei trattamenti clinici Chissà se anche questa decisione presa dalla Gip di Milano verrà additata dall’attuale inquilina di Palazzo Chigi come uno di quei casi in cui «la magistratura ci impedisce di governare». Perché è sicuro che, disponendo l’archiviazione delle inchieste aperte nei confronti di Marco Cappato per... 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Aiuto al suicidio, una giudice riconosce il diritto che non c’è

Articoli correlati

Salvata da una videochiamata, la Polizia riconosce il palazzo e rintraccia una donna pronta al suicidioAncora una volta la polizia di Stato di Modena è riuscita a evitare una tragedia, soccorrendo e mettendo in salvo una donna che aveva manifestato...

Stefano Massoli: «Mia moglie Laura Santi ed io abbiamo lottato per accedere ai suicidio assistito. È stato durissima, ma bisogna avere il diritto di dire no a una vita che non è più degna di essere vissuta»«Nel momento in cui si è fatta l’autoinfusione, Laura mi ha chiesto di uscire dalla stanza.

Contenuti e approfondimenti su Aiuto al suicidio una giudice riconosce...

Temi più discussi: Fine vita, gip Milano archivia posizione Marco Cappato su due casi; Exit ha registrato 1’421 suicidi assistiti nel 2025 in Svizzera; Suicidio assistito, archiviate 2 inchieste su Cappato. Il Gip: Diritto a morte dignitosa; Suicidio assistito, svolta a Milano: archiviata l'accusa per Marco Cappato. Perché è una decisione storica.

Fine vita, prosciolto Cappato: non fu aiuto al suicidio. Il Gip: Lecito il gesto di disobbedienza civileCappato: Un precedente prezioso per tutte le persone che si trovano e si troveranno nelle condizioni di Elena e Romano ... lanotiziagiornale.it

Gip Milano archivia, 'da Marco Cappato nessun aiuto al suicidio'La gip di Milano Sara Cipolla, accogliendo la richiesta della Procura e sulla base di una recente sentenza della Consulta del 2025 sul fine vita, ha disposto l'archiviazione delle inchieste per aiuto ... ansa.it

La Gip di Milano ha archiviato due inchieste per aiuto al suicidio nei confronti di Cappato che parla di un importante precedente. «Il malato terminale ha il diritto a una morte dignitosa, no all’accanimento terapeutico» x.com

Ciao, ho bisogno di aiuto per arredare questo soggiorno open space. Pensate sia meglio mettere il divano di spalle al tavolo oppure di spalle all'ingresso e all'isola Dove fareste la parete attrezzata tv Help me - facebook.com facebook