Il Consiglio comunale di Agrigento ha approvato la possibilità di definire in modo agevolato le cartelle esattoriali relative a tributi locali come Imu, Tari e Tosap. La decisione consente ai cittadini di mettersi in regola con i pagamenti arretrati attraverso una procedura facilitata. Ora si attende l’attuazione delle modalità di pagamento e le eventuali scadenze.

Il Consiglio comunale di Agrigento ha dato il via libera alla definizione agevolata delle cartelle dei tributi locali, aprendo la strada a una rottamazione che coinvolge Imu, Tari e Tosap. La misura promette di eliminare sanzioni e interessi regolarizza le proprie posizioni fiscali, ma la sua effettiva applicazione dipende dalla rapida emissione del regolamento attuativo richiesto da Confcommercio. Nel cuore della provincia agrigentina, dove il tessuto economico locale affronta sfide complesse, questa decisione rappresenta un tentativo concreto di alleggerire il peso fiscale sulle imprese e sulle famiglie. Tuttavia, senza il testo normativo tecnico che stabilisca tempi certi e modalità operative, il provvedimento rischia di rimanere sulla carta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Agrigento: via libera alla rottamazione, ma serve

Articoli correlati

Tasse comunali a Catania, via libera alla “rottamazione quinquies”Il Consiglio comunale di Catania ha dato il via libera all’adesione alla cosiddetta “rottamazione quinquies”, aprendo la strada a una nuova...

Trappeto, dal Comune via libera alla rottamazione dei tributi localiIl Comune di Trappeto ha deciso di aderire alla “rottamazione quinquies”, avviando il procedimento amministrativo relativo alla definizione agevolata...

Contenuti e approfondimenti su Agrigento via libera alla rottamazione...

Temi più discussi: Centro polivalente a Fontanelle, via libera ai lavori: Finanziamento salvato e progetto sbloccato; Titolarità effettiva e accesso ai dati: primo via libera al recepimento delle regole UE; Mandorlo in Fiore, ecco il piano traffico e le aree parcheggio; Via libera alla nomina di Salvatore Iacolino al Policlinico di Messina: ecco chi lo sostituirà.

Rottamazione dei tributi locali, Confcommercio: Ad Agrigento serve il regolamento attuativoLa delegazione comunale di Confcommercio Agrigento, per voce del suo presidente, Francesco Picarella, esprime soddisfazione per il recente via libera del Consiglio Comunale alla delibera sulla defini ... quilicata.it

Policlinico di Messina, via libera della Giunta Schifani alla nomina di Salvatore IacolinoIacolino lascia la carica di dirigente generale del dipartimento regionale pianificazione strategica dell’assessorato della Salute ... msn.com

Scorcio del duomo di San Gerardo, patrono della città di Agrigento. Foto di Terra di Sicilia #viaggiainsiemeanoi #sicilia #fblifestyle - facebook.com facebook

Operativi i nuovi #totem informativi del Comune di #Agrigento collegati all' #app comunale. x.com