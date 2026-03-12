Agrigento | i sanitari del Covid rimangono senza contratto

In Agrigento, i sanitari impegnati nella lotta contro il Covid non hanno ancora firmato un contratto. Un’interrogazione parlamentare è stata depositata dall’onorevole Rosellina Marchetta, evidenziando una problematica precisa nel sistema sanitario locale. La questione riguarda la mancanza di una regolamentazione contrattuale per il personale che lavora in prima linea durante l’emergenza sanitaria.

Un’interrogazione parlamentare presentata dall’onorevole Rosellina Marchetta punta il dito su una criticità specifica nel sistema sanitario di Agrigento. La richiesta verte sul riconoscimento del servizio svolto da operatori socio-sanitari e ausiliari specializzati assunti nell’emergenza pandemica. Il nodo centrale riguarda la mancata stabilizzazione di personale che ha lavorato durante i mesi più critici del 2020, escluso da procedure successive per un vincolo temporale rigido. La questione tocca il cuore della gestione delle risorse umane nella sanità siciliana, dove l’applicazione formale dei criteri di selezione rischia di cancellare anni di lavoro reale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

