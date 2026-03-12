Agrigento | Comune sfida la condanna per la buca sul viale

Il Comune di Agrigento ha annunciato di non voler rispettare la condanna del tribunale riguardo a una buca sul viale principale della città. Invece di pagare l’indennità prevista, ha presentato un ricorso in appello per contestare la decisione. La vicenda riguarda la responsabilità del Comune per i danni causati dalla buca e la successiva sentenza di pagamento.

Il Comune di Agrigento ha deciso di non pagare l’indennità stabilita dalla sentenza del tribunale locale e ha avviato un ricorso in appello contro la condanna. L’amministrazione guidata dal sindaco Franco Micciché ha incaricato l’avvocato Agata Vecchio per contestare la responsabilità dell’ente nel sinistro stradale verificatosi nel viale Falcone e Borsellino. La dinamica del sinistro e il contenzioso legale. Tutto nasce da un incidente occorso il 2 dicembre 2018, quando un motociclista cadde a causa di un avvallamento presente sul manto stradale del viale dedicato ai giudici Falcone e Borsellino. Il tribunale di Agrigento ha già emesso una decisione che obbliga l’ente a risarcire il danno con una somma definita come considerevole, sebbene l’importo esatto non sia stato reso pubblico negli atti disponibili. 🔗 Leggi su Ameve.eu

