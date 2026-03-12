Un uomo di 44 anni, in stato di ebrezza, ha investito e ucciso un anziano sulla statale 122, strada principale che collega diverse zone della provincia di Agrigento. L’incidente è avvenuto durante le ore serali, coinvolgendo un veicolo guidato dal 44enne e una persona di età avanzata. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’anziano non c’era più nulla da fare.

La statale 122, arteria vitale per i collegamenti interni della provincia di Agrigento, è diventata teatro di una tragedia irreversibile. Un conducente quarantenne, alla guida di un fuoristrada con carrello per cavalli, ha causato lo scontro mortale che ha tolto la vita a Vincenzo Vigna, un settantacinquenne. L’incidente si è verificato nella serata del 6 marzo 2026, lasciando sul luogo anche un ferito grave: il figlio della vittima. Le indagini della Polizia Stradale hanno portato alla denuncia del responsabile per omicidio stradale e guida in stato di ebbrezza alcolica. Il caso mette in luce le fragilità delle infrastrutture locali e l’impatto devastante dell’alcol alla guida su percorsi spesso frequentati da mezzi agricoli e trasporti speciali come quello dei cavalli. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Agrigento: 44enne ubriaco uccide anziano sulla statale 122

Articoli correlati

Leggi anche: L'incidente mortale sulla statale per Canicattì: 44enne denunciato per omicidio stradale e guida in stato d'ebbrezza

Incidente sulla statale 122 di Canicattì: un morto e un ferito grave trasferito all'ospedale di CaltanissettaA scontrarsi sono stati un camion che trasportava cavalli e un Suv: ha perso la vita è stato il settantacinquenne Vincenzo Vigna.