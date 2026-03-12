Agli Scavi Scaligeri il dialogo sulla fotografia sportiva | i talk accompagnano la mostra sugli sport invernali di LIFE

agli Scavi Scaligeri si svolge un ciclo di incontri dedicati alla fotografia sportiva, accompagnando la mostra sugli sport invernali di LIFE. Durante questi talk, esperti e appassionati discutono sui temi sollevati dalle immagini, offrendo spunti e approfondimenti che vanno oltre la semplice esposizione. L’obiettivo è favorire un confronto diretto e coinvolgente tra pubblico e relatori.

Un ciclo di incontri per approfondire i temi che emergono dalle immagini e ampliare lo sguardo oltre la dimensione puramente espositiva. È questo l'obiettivo dei talk organizzati nell'ambito della mostra "Winter games! Gli sport invernali. Fotografie dagli archivi LIFE 1936-1972", ospitata fino.