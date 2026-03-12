Dopo l’attacco israeliano-americano, dall’Iran si è aperto un canale di comunicazione con il Vaticano. Nei giorni successivi, le autorità iraniane hanno cercato di stabilire un contatto con la Santa Sede, mentre gli ayatollah hanno espresso il loro disappunto nei confronti di un atteggiamento definito troppo cauto. La situazione si evolve in un quadro di tensione tra le parti coinvolte.

"Ci aspettavamo la condanna del Papa", dice l'ambasciatore presso la Santa Sede. Leone XIV all'udienza generale ricorda il sacerdote libanese ucciso nei raid e prega per la pace Roma. Fin dalle ore successive all'attacco israelo-americano, dall'Iran si è cercata una sponda con il Vaticano. Il primo a parlare era stato l'ambasciatore presso la Santa Sede, Mohammad Hossein Mokhtari, che aveva chiesto in modo esplicito una condanna da parte del Papa. Leone XIV, all'Angelus del giorno dopo, si era ben guardato dall'accettare il suggerimento del diplomatico iraniano: ha parlato sì della guerra, deplorandola, ma ha evitato di andare allo scontro frontale con Trump e Netanyahu.

Agli ayatollah non piace il Leone prudente

