Aggressioni ai medici Marinoni | Provvedimenti rafforzati bisogna lavorare sulla cultura

Una nuova campagna è stata avviata dalla FNOMCeO per contrastare le aggressioni contro i medici. Il presidente dell’ente ha annunciato che sono stati adottati provvedimenti rafforzati e ha sottolineato la necessità di intervenire sulla cultura. La campagna mira a sensibilizzare l’opinione pubblica e a prevenire episodi di violenza nei confronti dei professionisti sanitari.

Giovedì 12 marzo ricorre la giornata nazionale di educazione e prevenzione nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari È in corso la nuova campagna promossa dalla FNOMCeO (Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri) contro le aggressioni ai medici. L'iniziativa ha l'obiettivo di sensibilizzare i cittadini sul fenomeno della violenza che colpisce gli operatori sanitari, soprattutto nei reparti di emergenza- urgenza. Per trasmettere il messaggio in modo efficace si è puntato sullo slogan "Il medico per me è uno di famiglia", abbinato a uno spot prodotto in occasione della Giornata nazionale di educazione e prevenzione nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari, che si celebra il 12 marzo di ogni anno.