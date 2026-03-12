Aggredisce la ex e la rapina del cellulare 20enne arrestato dai carabinieri

Da riminitoday.it 12 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte tra mercoledì e giovedì, una ragazza ha chiamato i carabinieri segnalando di essere stata aggredita dal suo ex fidanzato. L’uomo, un 20enne, ha cercato di rubarle il cellulare prima di essere arrestato dai militari. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto poco dopo la richiesta di aiuto. L’arresto è stato eseguito nella stessa notte.

La vittima era in un locale con delle amiche quando il ragazzo è entrato per insultarla pesantemente, al tentativo di lei di riprendere la scena è stata picchiata dal giovane La richiesta d'aiuto ai carabinieri è arrivata nella notte tra mercoledì e giovedì quando, intorno alla mezzanotte, una ragazza ha chiamato il 112 dopo essere stata aggredita dal suo ex fidanzato. I militari dell'Arma hanno quindi rintracciato la vittima, che si trovava in un locale di Santarcangelo per festeggiare il compleanno di un'amica. La ragazza ha spiegato che, mentre erano in corso i festeggiamenti, il suo ex si è presentato nel locale e, davanti ai presenti, avrebbe iniziato ad insultarla pesantemente per poi afferrarla violentemente e riprendere la scena col telefonino. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Articoli correlati

Napoli: “Questa è una rapina!”.  20enne evaso dai domiciliari è stato arrestato dai CarabinieriAvellino – Proseguono gli incontri dei Carabinieri per la cultura della legalità e alla prevenzione dei fenomeni criminosi Minorenni incontrollati.

Rapina un tabaccaio con una pistola giocattolo e lo aggredisce violentemente a Brescia, arrestato 20enneUn giovane è stato arrestato per rapina aggravata dopo un’operazione condotta dalla Polizia di Stato nella serata di ieri a Brescia.

Contenuti e approfondimenti su Aggredisce la ex e la rapina del...

Temi più discussi: Quattro giovani in carcere per aggressione e rapina a Verbania. Tra di loro anche uno del Varesotto; Milano, ricatta e aggredisce l’ex fidanzata minorenne: arrestato 20enne in piazzale Lotto; Aggredisce l'ex a schiaffi e pugni con un coltello in mano, arrestato 22enne marocchino; Uccise il benzinaio Nahid Miah per 500 euro, il pm: Ergastolo per il 19enne.

Aggredisce e rapina la ex fuori da un locale a Santarcangelo. Arrestato 20enneNeppure il divieto di avvicinamento e il braccialetto elettronico sono bastati a tenerIo lontano dalla ex fidanzata e così l'ha raggiunta, aggredita e rapinata. E' accaduto la scorsa notte a Santarcan ... msn.com

aggredisce la ex e rapinaSantarcangelo, va alla festa di compleanno, aggredisce l’ex fidanzata e le ruba il cellulare: 20enne arrestatoI Carabinieri della Compagnia di Rimini hanno tratto in arresto un 20enne, ritenuto responsabile di rapina ai danni dell’ex fidanzata violando il ... corriereromagna.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.