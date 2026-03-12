Aggredisce la ex e la rapina del cellulare 20enne arrestato dai carabinieri

Nella notte tra mercoledì e giovedì, una ragazza ha chiamato i carabinieri segnalando di essere stata aggredita dal suo ex fidanzato. L’uomo, un 20enne, ha cercato di rubarle il cellulare prima di essere arrestato dai militari. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto poco dopo la richiesta di aiuto. L’arresto è stato eseguito nella stessa notte.

La vittima era in un locale con delle amiche quando il ragazzo è entrato per insultarla pesantemente, al tentativo di lei di riprendere la scena è stata picchiata dal giovane La richiesta d'aiuto ai carabinieri è arrivata nella notte tra mercoledì e giovedì quando, intorno alla mezzanotte, una ragazza ha chiamato il 112 dopo essere stata aggredita dal suo ex fidanzato. I militari dell'Arma hanno quindi rintracciato la vittima, che si trovava in un locale di Santarcangelo per festeggiare il compleanno di un'amica. La ragazza ha spiegato che, mentre erano in corso i festeggiamenti, il suo ex si è presentato nel locale e, davanti ai presenti, avrebbe iniziato ad insultarla pesantemente per poi afferrarla violentemente e riprendere la scena col telefonino. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Articoli correlati

Napoli: “Questa è una rapina!”. 20enne evaso dai domiciliari è stato arrestato dai CarabinieriAvellino – Proseguono gli incontri dei Carabinieri per la cultura della legalità e alla prevenzione dei fenomeni criminosi Minorenni incontrollati.

Rapina un tabaccaio con una pistola giocattolo e lo aggredisce violentemente a Brescia, arrestato 20enneUn giovane è stato arrestato per rapina aggravata dopo un’operazione condotta dalla Polizia di Stato nella serata di ieri a Brescia.

Contenuti e approfondimenti su Aggredisce la ex e la rapina del...

Temi più discussi: Quattro giovani in carcere per aggressione e rapina a Verbania. Tra di loro anche uno del Varesotto; Milano, ricatta e aggredisce l’ex fidanzata minorenne: arrestato 20enne in piazzale Lotto; Aggredisce l'ex a schiaffi e pugni con un coltello in mano, arrestato 22enne marocchino; Uccise il benzinaio Nahid Miah per 500 euro, il pm: Ergastolo per il 19enne.

Aggredisce e rapina la ex fuori da un locale a Santarcangelo. Arrestato 20enneNeppure il divieto di avvicinamento e il braccialetto elettronico sono bastati a tenerIo lontano dalla ex fidanzata e così l'ha raggiunta, aggredita e rapinata. E' accaduto la scorsa notte a Santarcan ... msn.com

Santarcangelo, va alla festa di compleanno, aggredisce l’ex fidanzata e le ruba il cellulare: 20enne arrestatoI Carabinieri della Compagnia di Rimini hanno tratto in arresto un 20enne, ritenuto responsabile di rapina ai danni dell’ex fidanzata violando il ... corriereromagna.it

Catania, ruba bracciali in gioielleria e aggredisce commessa davanti alla figlia di 7 anni: arrestata 43enne #Cronaca #aggressione #arresto #bracciali #Catania #furto #gioielleria - facebook.com facebook

L’IRAN AGGREDISCE PURE L’ITALIA, NONOSTANTE IL NOSTRO PAESE NON SIA IN GUERRA. LA SINISTRA SCENDERÀ IN PIAZZA CONTRO QUESTA VIOLAZIONE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE La scorsa notte l’Iran ha lanciato un missile contro la x.com