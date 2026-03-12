Affari Tuoi De Martino prende in giro la concorrente con tutto lo studio | la partita è tremenda

Da dilei.it 12 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una puntata di Affari Tuoi, il conduttore ha preso in giro una concorrente davanti a tutto lo studio, creando un momento di tensione. La scena ha coinvolto anche la coppia di sposi formata da Giulia e Matteo, protagonisti di un episodio che ha attirato l’attenzione del pubblico. La puntata si è conclusa con un clima di grande suspense e discussione generale.

Una puntata decisamente particolare, quella che ha visto la coppia di freschi sposi composta da Giulia e Matteo. In realtà al bancone, di fianco a Stefano De Martino, sono in tre. Il motivo? Lei è incinta del piccolo Leonardo, del quale viene anche mostrata un’ecografia. Di colpo però accade qualcosa in studio, che il conduttore non riesce a capire. Perché tutti prendono in giro Giulia? Tutti ridono con Giulia. I concorrenti alzano il tono della voce, ridacchiano e piegano la testa su un lato non appena ricevono la parola. Aprono i propri pacchi e se la ridono, lasciando in totale confusione Stefano De Martino. Il presentatore chiede spiegazioni e prova a capire. 🔗 Leggi su Dilei.it

affari tuoi de martino prende in giro la concorrente con tutto lo studio la partita 232 tremenda
© Dilei.it - Affari Tuoi, De Martino prende in giro la concorrente con tutto lo studio: la partita è tremenda

Articoli correlati

Affari Tuoi, Stefano De Martino sbotta con il concorrente: tensione in studioUn momento di tensione inaspettato ha animato la puntata di Affari Tuoi andata in onda su Rai 1 nella serata di domenica, con Stefano De Martino...

Leggi anche: Affari Tuoi, De Martino scatenato con la concorrente: “Ho il batticuore”

Una selezione di notizie su Affari Tuoi

Temi più discussi: Affari Tuoi - articolo - Rai.it; Affari tuoi, De Martino torna ma la puntata è flash. E con Martina Miliddi il feeling è evidente; Affari tuoi, la partita più sfortunata di sempre sciocca De Martino: Non ne ricordo una così, ma Gaetano sfata la maledizione; Stefano De Martino lascia Roma e torna a Milano (la decisione, forse, per il figlio). Cosa cambia per Affari Tuoi.

affari tuoi affari tuoi de martinoAscolti tv, doppia vittoria per De Martino con 'Step' e 'Affari tuoi'Doppia vittoria per Stefano De Martino che conquista la prima serata e l'Access prime time. Il suo 'Stasera Tutto è Possibile' su Rai2 vince con 2.215.000 spettatori e il 16.7% di share, nella serata ... adnkronos.com

affari tuoi affari tuoi de martinoAffari tuoi, Antonio mette a rischio la partita e De Martino invoca il notaio: È regolare?. Poi la beffaNella nuova puntata del 11 marzo gioca Antonio, che parte alla grande ma chiude con 30mila euro rifiutandone 80mila. De Martino coinvolge il notaio. libero.it

Cerca tra news e video legati all’argomento.