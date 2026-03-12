Affari Tuoi De Martino prende in giro la concorrente con tutto lo studio | la partita è tremenda

Durante una puntata di Affari Tuoi, il conduttore ha preso in giro una concorrente davanti a tutto lo studio, creando un momento di tensione. La scena ha coinvolto anche la coppia di sposi formata da Giulia e Matteo, protagonisti di un episodio che ha attirato l’attenzione del pubblico. La puntata si è conclusa con un clima di grande suspense e discussione generale.

Una puntata decisamente particolare, quella che ha visto la coppia di freschi sposi composta da Giulia e Matteo. In realtà al bancone, di fianco a Stefano De Martino, sono in tre. Il motivo? Lei è incinta del piccolo Leonardo, del quale viene anche mostrata un’ecografia. Di colpo però accade qualcosa in studio, che il conduttore non riesce a capire. Perché tutti prendono in giro Giulia? Tutti ridono con Giulia. I concorrenti alzano il tono della voce, ridacchiano e piegano la testa su un lato non appena ricevono la parola. Aprono i propri pacchi e se la ridono, lasciando in totale confusione Stefano De Martino. Il presentatore chiede spiegazioni e prova a capire. 🔗 Leggi su Dilei.it

