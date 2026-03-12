AEW | La conferenza stampa tra MJF e Hangman sfocia ovviamente in rissa a Dynamite

A pochi giorni da AEW Revolution, la violenza tra MJF e Hangman Adam Page è è degenerata durante la conferenza stampa che avrebbe dovuto promuovere il loro match per il AEW World Championship. Quello che era iniziato come un confronto verbale davanti ai giornalisti si è trasformato in una rissa furiosa che ha chiuso la puntata del Dynamite dell'11 marzo dal San Jose Civic Center in California. La conferenza stampa condotta da Bryan Danielson. Bryan Danielson ha moderato la conferenza stampa dal palco, con MJF e Hangman Page seduti uno di fronte all'altro per rispondere alle domande della stampa. I giornalisti hanno toccato i temi centrali della rivalità: a Page è stato chiesto se il match fosse una questione di vendetta o di titolo.