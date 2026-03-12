Aeroporto Ancisi LpRa | Si pensi a valorizzare La Spreta con voli a corto raggio

Un rappresentante di Ancisi ha chiesto di considerare la valorizzazione dell’aeroporto La Spreta di Ravenna attraverso l’introduzione di voli a corto raggio. La discussione sul futuro dello scalo ravennate prosegue da tempo, con l’obiettivo di integrarlo meglio all’interno del sistema aeroportuale della regione. La proposta mira a potenziare le connessioni senza specificare ulteriori dettagli sui piani o sui soggetti coinvolti.

Da tempo si discute sul futuro dell'aeroporto ravennate La Spreta e su come poterlo valorizzare inserendolo all'interno del sistema infrastrutturale degli scali romagnoli. "Già a dicembre 2024 portai all'analisi del Consiglio comunale un progetto pensato al rilancio della struttura come scalo di aviazione generale – spiega il capogruppo di Lista per Ravenna, Alvaro Ancisi –, ma la proposta non venne approvata dalla maggioranza e giustificata dalla volontà di non vincolare la prossima Giunta su una decisione così importante, ampia e profonda". Oggi però le condizioni potrebbero essere diverse. Nel frattempo, infatti, Enac ha...

