A Rimini, Forlì e Parma si registra un aumento di voli negli aeroporti locali. La regione ha approvato un investimento di due milioni di euro per eliminare l’addizionale sugli aeroporti, mentre si sviluppa un dibattito sulla nuova legge regionale che regola il settore. La questione riguarda le modalità di gestione e le implicazioni delle nuove disposizioni legislative sui trasporti aerei nella zona.

Rimini, 12 marzo 2026 – Sempre più voli a Rimini e negli altri scali minori, Forlì e Parma. L’obiettivo della nuova legge regionale sugli aeroporti è aumentare le rotte, favorire la crescita dei piccoli scali e migliorare la situazione del ‘Marconi’ di Bologna, congestionato per i volumi di traffico raggiunti in questi anni. La council tax e i nuovi voli. Del nuovo progetto di legge, che punta a un sistema integrato tra gli aeroporti dell’Emilia-Romagna, si è discusso ieri nella commissione regionale territorio e ambiente. Ma la Regione ha già fatto un primo passo stanziando i soldi per abolire la council tax (l’addizionale comunale) negli aeroporti di Rimini, Forlì e Parma. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Aeroporti e nuovi voli, 2 milioni per eliminare l’addizionale. Ma è scontro sulla nuova legge regionale

Articoli correlati

Aeroporti, al via il dibattito sulla nuova legge: "Fare sistema per una regione più attrattiva"Territorio emiliano-romagnolo sempre più attrattivo e interconnesso grazie alla valorizzazione degli aeroporti regionali e al potenziamento del...

Contenuti utili per approfondire Aeroporti e nuovi voli 2 milioni per...

Temi più discussi: Aeroporto di Bari: in estate nuovi voli verso Bucarest, Bristol e Trapani; L’estate 2026 pronta al decollo: ecco tutti i voli e le destinazioni dagli aeroporti di Olbia e Alghero; Bari, tre nuovi voli per Bucarest, Bristol e Trapani-Marsala. Ecco tutte le rotte dell'estate; RYANAIR LANCIA L’OPERATIVO PER L’ESTATE 2026 A PISA.

Due nuovi voli per Londra e Palermo, Wizz Air cresce a CaselleDa maggio da Caselle si potrà volare verso Luton a Londra e verso Palermo. La seconda compagnia aerea del Paese per quota di mercato ha deciso di festeggiare così i 3 milioni di passeggeri passati dal ... torino.repubblica.it

Elba, nuovi voli estivi per raggiungere l'isola in aereo: tariffe, orari e tratteL'isola d'Elba è da sempre una delle mete preferite d'estate. Per raggiungerla la maggior parte dei turisti usa il traghetto, ma volendo si può anche prendere l'aereo con voli da e verso l'aeroporto ... livornotoday.it

Radio1 Rai. . #Maltempo Le forti piogge che si stanno abbattendo questa mattina su #Roma e sul litorale hanno causato alcune infiltrazioni di acqua nei Terminal 1 e 3 dell'aeroporto di #Fiumicino. Adr, Aeroporti di Roma ha attivato una task force di addetti c - facebook.com facebook

Sciopero aerei il 18 marzo 2026: stop di 24 ore negli aeroporti di Milano e Brescia e protesta del personale Ita Airways ed easyJet x.com