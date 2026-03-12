Negli ultimi tempi, si nota una tendenza tra i giovani a frequentare locali diurni e a ballare senza alcol, preferendo un approccio più leggero e meno sfrenato rispetto al passato. Questa moda si sta diffondendo in diverse città, con locali che organizzano eventi durante il giorno e promuovono un’atmosfera più rilassata. La scelta di partecipare a questa nuova forma di divertimento coinvolge un pubblico che cerca esperienze più sobrie.

Qualche settimana fa sono circolati parecchio sui social dei video che mostravano il cantante Jovanotti ballare dietro una consolle, accompagnato dai dj Marco e Giampaolo Parisi. Era un dj set in pieno giorno alla Fabbrica del Vapore a Milano, che non è un club o una discoteca, ma la cosa insolita era soprattutto un’altra: i partecipanti alla festa non avevano in mano drink e birre, ma cappuccini e cornetti. L’occasione era l’M20 Morning Club, una festa organizzata dall’omonima radio di musica dance che rientra in una categoria che sta attraversando un momento di popolarità a Milano e in alcune altre grandi città italiane, e specialmente all’estero: il cosiddetto “soft clubbing”, cioè una modalità di andare a ballare meno impegnativa fisicamente, senza consumo di alcool e tantomeno di altre sostanze psicoattive. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Adesso va di moda andare a ballare di giorno e da sobri

