Enrica Bonaccorti è deceduta dopo aver combattuto contro un adenocarcinoma del pancreas. La notizia è stata comunicata dai familiari, che hanno confermato la sua scomparsa dopo un lungo periodo di malattia. La giornalista aveva 75 anni ed era nota per la sua carriera nel mondo della televisione e della radio. La sua morte ha suscitato cordoglio tra colleghi e ammiratori.

Il decorso che ha portato alla scomparsa di Enrica Bonaccorti rappresenta un capitolo di profonda sofferenza ma anche di immensa dignità umana. La conduttrice si è spenta nelle prime ore di questa mattina, 12 marzo 2026, a seguito di complicazioni irreversibili legate a un adenocarcinoma del pancreas in stadio avanzato. Questa patologia, definita spesso come un male silenzioso per la sua capacità di progredire senza sintomi evidenti nelle fasi iniziali, era stata diagnosticata alla fine dell estate del 2025. Nonostante un protocollo terapeutico d’avanguardia e la tempra d’acciaio che l’ha sempre contraddistinta, il quadro clinico ha subìto un tracollo repentino nelle ultime quarantotto ore, portando a un insufficienza multiorgano che non ha lasciato scampo ai medici del policlinico dove era ricoverata. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Addio Enrica Bonaccorti, la lunga battaglia contro l’adenocarcinoma del pancreas

Articoli correlati

Addio a Enrica Bonaccorti, storica conduttrice tv morta a 76 anni. Aveva un tumore al pancreasÈ morta a 76 anni Enrica Bonaccorti , attrice, autrice e conduttrice televisiva tra i volti più noti della televisione italiana tra gli anni Ottanta...

Addio a Enrica Bonaccorti, morta per "turbo cancro" al pancreas la conduttrice, aveva 76 anni, la diagnosi nell'estate 2025Si è spenta la conduttrice e attrice italiana È morta per un "turbo cancro" al pancreas la conduttrice e attrice italiana Enrica Bonaccorti.

Tutti gli aggiornamenti su Addio Enrica Bonaccorti

Temi più discussi: Addio a Enrica Bonaccorti, volto storico della televisione italiana; Alfonso Signorini dice addio a Chi: È il momento di iniziare una nuova vita; Fabbricati fatiscenti: Segreteria al Territorio al lavoro per messa in sicurezza, recupero e riutilizzo; Addio a Giovanni Tarini (aveva 80 anni) anima storica della banda di Mondolfo.

Addio a Enrica Bonaccorti, la signora di tv e radio è morta a 76 anni: la sua storiaLa televisione italiana perde un’altra figura iconica: Enrica Bonaccorti è morta a 76 anni, aveva un tumore al pancreas. Il video di Amica.it ... amica.it

Addio a Enrica Bonaccorti: l’amore per la Toscana, la casa all’ArgentarioMonte Argentario (Grosseto), 12 marzo 2026 – Lutto anche in Toscana per la morte di Enrica Bonaccorti, avvenuta all’età di 76 anni a causa di un tumore al pancreas. La popolare conduttrice televisiva, ... lanazione.it

Addio Enrica Ci ha lasciati Enrica Bonaccorti, un volto che ha fatto la storia della televisione italiana e che vogliamo ricordare con affetto anche qui nella nostra comunità sportiva. La sua eleganza e il suo garbo sono stati un esempio di stile che trascende i c facebook

Addio a Enrica Bonaccorti, la conduttrice se ne va a 76 anni dlvr.it/TRRfzy #Sicilia #LiveSicilia x.com