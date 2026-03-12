Addio Enrica Bonaccorti chi è la figlia Verdiana | il pilastro silenzioso che non ha mai lasciato la sua mano

Enrica Bonaccorti, nota figura pubblica, è deceduta lasciando dietro di sé la figlia Verdiana Pettinari. La donna ha rappresentato un punto di riferimento per la madre durante i mesi di lotta contro un tumore al pancreas. Verdiana è stata il supporto principale di Bonaccorti, accompagnandola nel periodo difficile senza mai abbandonarla. La sua presenza è stata descritta come un sostegno costante e silenzioso.

Il dolore per la scomparsa di Enrica Bonaccorti ha riportato prepotentemente l’attenzione mediatica sulla figura di sua figlia, Verdiana Pettinari, che in questi mesi di durissima battaglia contro il tumore al pancreas è stata l’ombra protettiva e il sostegno incrollabile della madre. Nata dal matrimonio della conduttrice con Daniele Bixio, Verdiana non è solo la custode degli affetti più intimi di una delle donne più amate della televisione, ma è anche una professionista stimata che ha saputo costruire una propria strada nel mondo della produzione audiovisiva. Il legame tra le due donne è sempre stato descritto come viscerale e profondo, un rapporto fondato su una stima reciproca che si è trasformato in una dedizione totale durante l’ultimo, tragico periodo della malattia che ha portato alla morte della madre in questo 12 marzo 2026. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

