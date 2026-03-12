Enrica Bonaccorti, nota per aver condotto programmi come «Non è la Rai» e «Pronto, chi gioca?», è morta a 76 anni a causa di un tumore. La sua carriera si è estesa anche al teatro e al cinema, dove ha sperimentato diversi ruoli. La sua scomparsa rappresenta la perdita di una figura riconosciuta nel mondo della televisione italiana.

Enrica Bonaccorti è morta a 76 anni di tumore. Nota soprattutto per la conduzione di «Non è la Rai» e «Pronto, chi gioca?», sperimentò anche nel teatro e nel cinema. La cosa più interessante di Enrica Bonaccorti, scomparsa oggi nella sua città d’adozione, Roma, è la biografia, in particolare la storia professionale. È un dato, questo, condiviso con tanti protagonisti - maggiori e minori - del mondo dello spettacolo italiano della seconda metà del Novecento, la cui carriera, proprio come quella di Enrica, risulta quasi sempre ricca di cambi di direzione, imprese insospettabili, passaggi repentini dal puro intrattenimento all’attività intellettuale. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Addio al volto cordiale della nostra tv

