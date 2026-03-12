Oggi si tengono i funerali del Maresciallo Aiutante Paracadutista Pasquale Minervini, noto come ’Peste Bianca’. La cerimonia si svolge a Siena, dove Minervini è deceduto ieri, circondato dalla famiglia e dagli amici. Paracadutisti e colleghi sono presenti per rendere omaggio alla sua memoria. Minervini aveva partecipato a missioni in Libano ed era molto stimato nel suo reparto.

Paracadutisti in lutto per la morte del Maresciallo Aiutante Paracadutista Pasquale Minervini (nella foto durante una missione in Libano), che si è spento ieri a Siena circondato dall’affetto dei suoi cari. Conosciuto come ’ Peste Bianca ’, Minervini era in congedo dal 1992, ma il nome con cui era noto tra i paracadutisti non ha mai smesso di echeggiare nei racconti di chi è stato in missione al suo fianco. BrigataFolgore.net ricorda come l’appellativo ’Peste Bianca’ traesse origine dalla Compagnia Esplorante XI ’Peste’, ideata dall’allora Capitano Enrico Celentano, che aveva i capelli bianchi. La storia personale di Minervini è infatti profondamente intrecciata con quella della Brigata Paracadutisti Folgore, in particolare con il 5º Battaglione ’El Alamein’ del 186º Reggimento Paracadutisti Folgore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Addio a Minervini. Oggi i funerali di ’Peste Bianca’

Articoli correlati

Tragedia di Santo Stefano. L’addio a Laura e Liliana. Oggi pomeriggio i funeraliPISTOIA Sarà oggi venerdì 2 gennaio alle 15 nella chiesa della Vergine, l’ultimo saluto a Liliana Podestà di 87 anni e a Laura Mecheri di 58, le due...

Funerali Valentino, Hoeksema: "Oggi non dico addio ma grazie"“Non avevo pianificato di parlare oggi, non sono ancora sicuro di riuscire a farcela, vi chiedo quindi di essere pazienti con me”.