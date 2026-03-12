addio a enrica bonaccorti

Il mondo dello spettacolo italiano si ferma per l'annuncio della scomparsa di Enrica Bonaccorti, che si è spenta a Roma all’età di 76 anni. La conduttrice, scrittrice e attrice è deceduta a causa di un tumore al pancreas diagnosticatole nel 2025. La notizia ha suscitato commozione tra colleghi e fan, che la ricordano per la sua lunga carriera e la presenza nel panorama televisivo.

Il mondo dello spettacolo piange Enrica Bonaccorti. La conduttrice, scrittrice e attrice italiana si è spenta a Roma all’età di 76 anni, a causa di un tumore al pancreas diagnosticatole nel 2025. Chi era Enrica Bonaccorti. Nata a Savona il 18 novembre 1949, Enrica Bonaccorti è cresciuta in diverse città italiane, per via dei vari trasferimenti del padre Ettore, ufficiale di polizia ed ex partigiano. Negli anni ’70, si è avvicinata per la prima volta al mondo dello spettacolo come attrice di teatro, di cinema e di prosa televisiva, collaborando anche con la compagnia di Paola Quattrini e Domenico Modugno. In quegli stessi anni, Enrica è riuscita ad affermarsi anche come autrice di diversi brani musicali, tra i quali La lontananza e Amara terra mia, canzoni portate entrambe al successo da Modugno. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

