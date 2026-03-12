Addio a Enrica Bonaccorti volto amato della tv

È scomparsa Enrica Bonaccorti, nota conduttrice televisiva, radiofonica e attrice italiana. La sua carriera si è sviluppata negli anni attraverso numerosi programmi televisivi e radiofonici, diventando un volto familiare per il pubblico. La sua presenza in tv ha caratterizzato diverse generazioni, lasciando un segno significativo nel panorama dello spettacolo italiano. La notizia della sua morte è stata comunicata nelle ultime ore.

