Addio a Enrica Bonaccorti volto amato della tv

Da tv2000.it 12 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È scomparsa Enrica Bonaccorti, nota conduttrice televisiva, radiofonica e attrice italiana. La sua carriera si è sviluppata negli anni attraverso numerosi programmi televisivi e radiofonici, diventando un volto familiare per il pubblico. La sua presenza in tv ha caratterizzato diverse generazioni, lasciando un segno significativo nel panorama dello spettacolo italiano. La notizia della sua morte è stata comunicata nelle ultime ore.

È morta Enrica Bonaccorti. Conduttrice televisiva, radiofonica e attrice molto amato dal pubblico italiano. Aveva 76 anni ed era malata da tempo. Servizio di Barbara Masulli TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

addio a enrica bonaccorti volto amato della tv
© Tv2000.it - Addio a Enrica Bonaccorti, volto amato della tv

Articoli correlati

Leggi anche: Morta Enrica Bonaccorti: addio al volto storico della TV, aveva 76 anni ed era malata da tempo

Addio a Enrica Bonaccorti, volto storico della televisione italiana: aveva 76 anniÈ morta a 76 anni Enrica Bonaccorti, una delle protagoniste più amate della televisione italiana tra gli anni Settanta e Novanta.

Addio a Enrica Bonaccorti, volto amato della tv

Video Addio a Enrica Bonaccorti, volto amato della tv

Altri aggiornamenti su Enrica Bonaccorti

Temi più discussi: Addio a Enrica Bonaccorti, un mese fa l’ultima intervista in tv; Addio a Enrica Bonaccorti, il regalo speciale di Renato Zero al concerto a Roma; Addio a Enrica Bonaccorti, storica conduttrice della televisione italiana; Addio a Enrica Bonaccorti, volto storico della televisione italiana.

Addio a Enrica Bonaccorti, il regalo speciale di Renato Zero al concerto a RomaUn abbraccio destinato a restare nella memoria, quello tra Renato Zero e Enrica Bonaccorti, la conduttrice scomparsa oggi, giovedì 12 marzo, dopo un tumore al pancreas. Lo scorso 25 gennaio Renato Zer ... adnkronos.com

enrica bonaccorti addio a enrica bonaccortiAddio a Enrica Bonaccorti, la signora di tv e radio è morta a 76 anni: la sua storiaLa televisione italiana perde un’altra figura iconica: Enrica Bonaccorti è morta a 76 anni, aveva un tumore al pancreas. Il video di Amica.it ... amica.it

Trova facilmente notizie e video collegati.