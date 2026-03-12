Si è spenta Enrica Bonaccorti, e il suo agente, Andrea Quattrini, ricorda il suo ruolo nella carriera della conduttrice. Quattrini è stato il suo agente di fiducia e ha lavorato con lei fino all’ultimo momento della sua vita. La sua presenza è stata una costante nel percorso professionale di Bonaccorti, che lui definisce come un vero modello.

Andrea Quattrini è lo storico agente di Enrica Bonaccorti rimasto accanto alla conduttrice sino all'ultimo istante della sua vita. La presentatrice si è spenta dopo una battaglia contro un tumore al pancreas che l'aveva piegata nel corpo, ma mai nello spirito. Enrica Bonaccorti, il ricordo dell'agente. Sorridente, positiva e battagliera, Enrica solo un mese fa era stata ospite de La Volta Buona di Caterina Balivo dove aveva svelato di essere alle prese con la scrittura di una autobiografia in cui parlava della sua vita privata e dei successi professionali. Un sogno spezzato dall'aggravarsi delle sue condizioni di salute che hanno richiesto qualche giorno fa un ricovero in una clinica romana, sino all'annuncio della morte che ha sconvolto e lasciate addolorate tantissime persone.

© Dilei.it - Addio a Enrica Bonaccorti, parla l’agente Andrea Quattrini sempre con lei: “Un modello”

