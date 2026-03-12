Addio a Enrica Bonaccorti le cause della morte | la scoperta della malattia e la lotta con dignità

Enrica Bonaccorti è deceduta dopo aver combattuto con dignità contro una malattia scoperta recentemente. La giornalista aveva scelto di mantenere il silenzio per mesi, lasciando che l’assenza parlasse al suo posto. La notizia della sua scomparsa si è diffusa tra amici e colleghi, che hanno espresso cordoglio per la perdita di una figura nota nel mondo dello spettacolo e dei media.

Per mesi aveva scelto il silenzio, lasciando che l’assenza parlasse al posto suo. Enrica Bonaccorti, una delle firme e dei volti più riconoscibili dello spettacolo italiano, aveva raccontato ai suoi follower di essersi allontanata da tutto, dagli amici, dalla televisione e perfino dai contatti più stretti, nel tentativo di fare i conti con una diagnosi arrivata come uno strappo improvviso. “È da tanto che non ci sentiamo e non ci vediamo, né qui né in televisione, sono 4 mesi che mi sono nascosta anche con gli amici più cari, senza rispondere, senza richiamare, come se il mio non esserci facesse scomparire quel che invece c’è.”, aveva scritto sui social il 23 settembre, quando aveva deciso di condividere pubblicamente la malattia. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

