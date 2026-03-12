Si è spenta all'età di 76 anni Enrica Bonaccorti, nota conduttrice e scrittrice italiana. La sua morte è avvenuta a causa di un tumore al pancreas, nella sua casa di Monte Argentario, in Toscana. La Bonaccorti era molto legata alla regione e aveva più volte parlato del suo amore per la Toscana e la sua casa all’Argentario.

Monte Argentario (Grosseto), 12 marzo 2026 – Lutto anche in Toscana per la morte di Enrica Bonaccorti, avvenuta all’età di 76 anni a causa di un tumore al pancreas. La popolare conduttrice televisiva, personaggio molto amato dal pubblico, aveva un rapporto particolare con la Toscana e da anni aveva una casa all’Argentario. Una passione che condivideva con l’amica Raffaella Carrà. Bonaccorti ha deciso di raccontare la sua malattia pubblicamente, non rinunciando (finché è stato possibile) a intervenire nelle trasmissioni tv. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Addio a Enrica Bonaccorti: l’amore per la Toscana, la casa all’Argentario

