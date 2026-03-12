L'attrice e conduttrice Enrica Bonaccorti è deceduta dopo aver combattuto contro un tumore al pancreas. La notizia è stata confermata da amici e colleghi, tra cui Laura Freddi, Pamela Petrarolo, Ilaria Galassi ed Eleonora Cecere. La malattia ha portato via una figura nota del mondo dello spettacolo, che aveva affrontato la sua battaglia fino all’ultimo respiro.

Ha lottato contro una terribile malattia, il tumore al pancreas, lo stesso che aveva colpito Eleonora Giorgi, ma purtroppo non ce l’ha fatta. Enrica Bonaccorti, la conduttrice tv dallo stile discreto ed elegante, aveva condiviso in questi mesi anche il suo percorso di cure con il pubblico e lo aveva fatto senza autocommiserazione. Il racconto mediatico scelto da Enrica Bonaccorti per aggiornare sul proprio percorso clinico è stato spesso affidato al talk Verissimo condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. L’ultima ospitata risale però al 21 febbraio scorso quando era stata ospite de “La volta buona” insieme ad Antonella Elia e Yvonne Scio. In quell’occasione, aveva ripercorso gli anni de “Non è la Rai” di cui era stata la prima conduttrice negli anni 90. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Addio a Enrica Bonaccorti: il ricordo di Laura Freddi, Pamela Petrarolo, Ilaria Galassi e Eleonora Cecere

