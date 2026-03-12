Enrica Bonaccorti è morta all’età di 76 anni. Era conosciuta come una delle figure più rappresentative della televisione italiana, apprezzata per la sua presenza discreta e naturale in tv. Nel corso della sua carriera ha condotto diversi programmi e si è distinta per il suo stile sobrio e autentico. La sua scomparsa segna la perdita di una protagonista che non cercava l’eccesso per farsi notare.

Enrica Bonaccorti apparteneva a quella razza sempre più rara di protagoniste che non avevano bisogno di alzare la voce per imporsi. Le bastava stare in scena. Le bastava parlare. Le bastava, soprattutto, essere Enrica Bonaccorti: elegante senza essere algida, brillante senza diventare artificiale, popolare nel senso più alto del termine, cioè capace di entrare nelle case degli italiani senza mai smarrire un’idea precisa di sé. È morta oggi a Roma. Aveva 76 anni. Meno di due anni fa le era stato diagnosticato un tumore al pancreas, malattia che aveva raccontato pubblicamente negli ultimi mesi con quella franchezza disarmante che è sempre stata una delle sue cifre più riconoscibili. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Addio a Enrica Bonaccorti, icona della tv italiana: aveva 76 anni

