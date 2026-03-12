Enrica Bonaccorti è morta all’età di 76 anni. La nota conduttrice, autrice e paroliera ha rappresentato una presenza costante nel panorama televisivo italiano per molti anni, conducendo e creando diversi programmi di successo. La sua scomparsa segna la fine di una carriera lunga e ricca di momenti significativi nel mondo dello spettacolo.

Enrica Bonaccorti morta a 76 anni. La televisione italiana perde uno dei suoi volti più amati. È morta all'età di 76 anni Enrica Bonaccorti, storica conduttrice, autrice e paroliera che per decenni ha accompagnato il pubblico italiano attraverso programmi di grande successo. La notizia della sua scomparsa è stata diffusa dal direttore del Tg5 Clemente Mimun tramite un messaggio pubblicato su X. Negli ultimi mesi la conduttrice combatteva contro un tumore al pancreas, malattia che lei stessa aveva deciso di raccontare pubblicamente, condividendo con dignità il proprio percorso di cura. Da Savona al successo televisivo. Nata a Savona il 19 novembre 1949, Enrica Bonaccorti è stata una figura centrale della televisione italiana tra gli anni Settanta e Novanta.

© Notizieaudaci.it - Addio a Enrica Bonaccorti: dai grandi successi alla battaglia contro il tumore

Verissimo, torna Enrica Bonaccorti in studio: la battaglia contro il tumore(Adnkronos) – Enrica Bonaccorti sarà ospite oggi, domenica 25 gennaio, a Verissimo, per un'intervista intensa con Silvia Toffanin.

Enrica Bonaccorti, la battaglia contro il tumore al pancreas scoperto nel 2025(Adnkronos) – Enrica Bonaccorti, morta oggi a 76 anni, ha affrontato negli ultimi mesi una lunga e dolorosa battaglia contro un tumore al pancreas,...

