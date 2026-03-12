Ad Avellino un libro racconta Louis Armstrong | La musica oltre il razzismo

Venerdì 20 marzo 2026 alle 18.00, il Circolo della Stampa di Avellino in Corso Vittorio Emanuele II ospita la presentazione di un libro dedicato a Louis Armstrong. Il volume approfondisce la figura del musicista e il suo rapporto con la musica e il razzismo. La manifestazione si svolge nel centro della città e vede la partecipazione di autori e appassionati.