Acqua al Forteto scontro Giani-FdI

Nella discussione sulla gestione dell'acqua al Forteto, il presidente della Regione ha affermato che la regione non ha competenze specifiche né sul servizio idrico integrato né su altre questioni correlate. La posizione è stata condivisa dai rappresentanti di Fratelli d’Italia, che hanno partecipato a un confronto pubblico sulla questione. La discussione si è concentrata sulle responsabilità e sui ruoli delle diverse istituzioni coinvolte.

"Visto che la Regione non ha competenze specifiche né sul servizio idrico integrato né su eventuali risultanze scientifiche sulle conseguenti patologie legate all'utilizzo di acqua non potabile, posso magari fare da tramite con il presidente di Publiacqua, così come sensibilizzare la Asl Centro, ma non ravviso inadempienze da parte della Regione Toscana ". Così il governatore Eugneio Giani risponde in Consiglio regionale all'interrogazione dei consiglieri di Fratelli d'Italia, Chiara La Porta e Matteo Zoppini, in merito alle "gravissime irregolarità strutturali, igienico-sanitarie e alla presunta omessa vigilanza da parte degli organi regionali presso la cooperativa ' Il Fortetò ".