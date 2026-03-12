Accusato di aver truffato un' 85enne spillandole 900 euro | chiuse le indagini

Le indagini preliminari si sono concluse con l'avviso di garanzia nei confronti di un uomo della provincia di Napoli, accusato di aver truffato un'85enne di Mesagne. La vicenda riguarda il pagamento di 900 euro, con l'indagato identificato come presunto autore dell'episodio. La procura di Brindisi ha notificato l'informazione di garanzia, segnando la fine della fase investigativa.

L'episodio sul quale hanno fatto luce i poliziotti del commissariato risale al luglio 2025: l'indagato e altri complici hanno usato la tecnica del finto incidente stradale, chiedendo inizialmente all'anziana 9 mila euro Per il suo rilascio, le veniva richiesto il versamento di una somma di 9 mila euro. Alla signora, in stato di forte agitazione, si sono alternati al telefono complici che si identificavano come un avvocato e un operatore delle forze dell'ordine, oltre a una donna che in lacrime pronunziava il nome “mamma”, finché un uomo si è presentato presso l'abitazione della donna facendosi consegnare l'unica somma disponibile, 900 euro, per poi allontanarsi immediatamente. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

