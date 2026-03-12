Accusato di anni di violenza e maltrattamenti nei confronti della moglie e davanti ai figli | assolto

Un uomo tunisino di 48 anni, accusato di aver commesso violenze e maltrattamenti nei confronti della moglie e di aver agito davanti ai figli, è stato assolto dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia. L’uomo era difeso dall’avvocato Gaetano Figoli e le accuse di maltrattamenti in famiglia sono state respinte.

La Procura di Perugia aveva chiesto una condanna a due anni e mezzo. Il caso era stato gestito in regime di "codice rosso" Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia ha assolto un tunisino di 48 anni, difeso dall'avvocato Gaetano Figoli, dalle accuse di maltrattamenti in famiglia. In altre occasioni l'avrebbe aggredita "fisicamente e verbalmente con una certa frequenza, costringendo la moglie in più occasioni a lasciare l'abitazione con i figli minori per il timore di ripercussioni". Tali comportamenti sarebbero stati scatenati "dalla gelosia e dal carattere possessivo". Secondo l'accusa l'imputato avrebbe controllato la moglie, "impedendole di frequentare altre persone e di uscire con amiche".

Violenza domestica nei confronti dei figli e della moglie: 35enne arrestatoL'uomo, avebbe picchiato la figlia 17enne e minacciato l'altro figlio di appena 8 anni.

"Il fatto non sussiste", assolto 40enne accusato di maltrattamenti e lesioni ai danni dell'ex moglie

