Accusata di aver ucciso Isabella Tregnaghi Podmenich davanti al gip | l' arrivo in tribunale

Erika Podmenich è arrivata questa mattina in tribunale, dove si è tenuta l’udienza preliminare davanti al giudice per le indagini preliminari Manila Salva. La donna è accusata di aver ucciso Isabella Tregnaghi e si è presentata nel corso dell’udienza. Le porte dell’ufficio del gip sono state aperte per consentire l’ingresso dell’imputata.

Erika Podmenich è comparsa davanti al gip Manila Salvà questa mattina. Accusata dell'omicidio della donna residente in Ghetto, la donna andrà a processo Erika Podmenich è arrivata in tribunale dove si sono aperte le porte dell'ufficio del gip Manila Salva, per l'udienza preliminare. La donna è accusata di aver ucciso Isabella Tregnaghi all'interno dell'abitazione nel rione del Ghetto, in pieno centro a Trieste. Inoltre, Podmenich viene ritenuta responsabile del tentato omicidio di un'altra donna, alla quale avrebbe somministrato (in maniera inconsapevole da parte della vittima) un farmaco e aver provocato un incidente in una zona boschiva di Conconello.