Accise ferme | +14 miliardi di Pil in meno e prezzi

Il governo ha deciso di mantenere inalterate le accise su carburanti e bollette, una misura che, secondo le stime di Confesercenti, comporterà un incremento dell’inflazione e una riduzione del Pil di circa 14 miliardi di euro. La decisione riguarda le tasse applicate sui carburanti e sui costi energetici, che resteranno ferme nonostante le pressioni per ridurle.

