In provincia di Salerno, l’Accademia Kronos APS – Sezione Provinciale di Salerno ha avviato l’operazione antibracconaggio intitolata “Lasciami Volare”. L’iniziativa mira a contrastare il bracconaggio e a tutelare la fauna selvatica della zona. L’operazione coinvolge volontari e autorità locali che monitorano le aree di interesse per prevenire attività illegali di cattura e uccisione di uccelli e altri animali.

Prende il via in provincia di Salerno l’operazione antibracconaggio “Lasciami Volare”, promossa dall’ Associazione Ambientalista Accademia Kronos APS – Sezione Provinciale di Salerno. L’iniziativa, che durerà circa due mesi, vedrà impegnate le Guardie Giurate Venatorie dell’associazione in una vasta attività di controllo e repressione dei fenomeni di bracconaggio sul territorio. L’operazione interesserà l’intera provincia, con particolare attenzione alle aree naturali montane, collinari e alle zone umide, luoghi particolarmente sensibili durante il periodo di ripasso di numerose specie selvatiche. Tra queste figurano soprattutto Anatidi e Trampolieri, spesso vittime di attività illecite che mettono a rischio l’equilibrio degli ecosistemi e la sopravvivenza di specie protette. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Accademia Kronos Salerno, al via l’operazione antibracconaggio “Lasciami Volare”

Articoli correlati

Dal Medioevo al Seicento: al Museo Kronos un percorso tra codici e mappeIl Museo Kronos della Cattedrale di Piacenza propone l’iniziativa "Al Museo Kronos, tra codici e mappe", un’esperienza culturale che intreccia...

Visita guidata tra simboli e tradizioni del Medioevo: gli eventi di inizio anno al Museo KronosIl Museo Kronos invita cittadini e visitatori a iniziare giovedì 1° gennaio 2026 con un’esperienza unica che unisce storia, arte e suggestione: un...

Tutti gli aggiornamenti su Accademia Kronos Salerno

Temi più discussi: Smaltimento illecito di liquami e letame: sequestrata un'azienda zootecnica; Capaccio. Sequestrata azienda zootecnica per smaltimento illecito di rifiuti e gravi carenze igieniche; Smaltimento illecito di letame e liquami e precarie condizioni igieniche in un'azienda a Capaccio. Scatta il sequestro; I reflui bufalini diventano energia pulita e fertilizzanti naturali: si punta a un impianto a biometano a Capaccio.

L’Accademia Kronos avvia le attività antibracconaggio. Controlli in tutto il salernitanoDurerà circa due mesi, in tutta la provincia di Salerno, l’operazione contro il bracconaggio denominata Lasciami volare organizzata dall’Associazione Ambientalista Accademia Kronos APS – Sezione Pro ... ondanews.it

Bracconaggio a Salerno, scatta l’operazione Lasciami Volare: droni e guardie a tutela delle specie protetteLa Provincia di Salerno si prepara a una mobilitazione straordinaria per la tutela della biodiversità. L’associazione ambientalista Accademia Kronos APS – Sezione Provinciale di Salerno ha ... infocilento.it

Associazione Accademia Kronos APS Salerno, al via l’operazione di Antibracconaggio denominata “LASCIAMI VOLARE”. Durerà circa due mesi, in tutta la Provincia di Salerno, l’operazione contro il Bracconaggio denominata “LASCIAMI VOLARE” organizzat facebook