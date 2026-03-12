La delegazione abruzzese ha ricevuto un riconoscimento ufficiale dalla Commissione Europea per la gestione dei fondi destinati allo sviluppo rurale. La cerimonia si è svolta in regione, dove è stato evidenziato l’operato dell’ente locale nel settore. La decisione è stata comunicata direttamente dalla Commissione, che ha elogiato l’efficienza dell’amministrazione regionale nella gestione delle risorse.

La delegazione abruzzese ha ottenuto un riconoscimento formale dalla Commissione Europea per la gestione esemplare dei fondi destinati allo sviluppo rurale. Durante l’incontro tenutosi a Bruxelles, le istituzioni comunitarie hanno elogiato la Regione per aver raggiunto e superato gli obiettivi programmati senza perdere alcuna risorsa finanziaria. Questo successo si colloca nel contesto della riunione annuale con la Direzione Generale Agricoltura, dove il Vicepresidente Emanuele Imprudente e la Direttrice Elena Sico hanno presentato i risultati del Piano di Sviluppo Rurale. Il confronto ha evidenziato come l’Abruzzo abbia cambiato passo dal 2019, acquisendo una posizione autorevole nei tavoli europei grazie a una spesa efficiente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Abruzzo: la Commissione Europea elogia l’efficienza

Radica (Ali Abruzzo) sulla riforma del sistema idrico: "Non conta il numero dei gestori, ma la sua efficienza"Tre le parole chiave su cui svilupparla, afferma il presidente Radica: "efficienza, equità e sostenibilità delle tariffe".

La Commissione europea presenta un ambizioso piano industriale"Si tratta di un cambiamento di dottrina che solo pochi mesi fa sarebbe stato impensabile", ha dichiarato Séjourné durante una conferenza stampa.

