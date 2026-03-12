Da Roma arrivano notizie di blocchi nelle operazioni di raccolta di abiti usati, causati dalla guerra. Le navi che trasportano vestiti di seconda mano sono attualmente ferme e non ci sono indicazioni di ripresa a breve termine. La situazione riguarda direttamente chi si occupa di questa attività e le operazioni di distribuzione di vestiti usati sono in stallo.

Roma, 12 marzo 2026 – Anche le navi di abiti usati “sono bloccate dalla guerra: queste sono le notizie che comincio a ricevere a livello informale dai raccoglitori”. Abiti usati e guerra in Iran: cosa sta succedendo. Andrea Fluttero, presidente Unirau (Unione imprese raccolta riuso e riciclo abbigliamento usato), parte dai cassonetti stracolmi in Italia e spiega: “Gli ultimi sei-dodici mesi sono stati caratterizzati da un aumento dei quantitativi raccolti in tutta Europa, causato dall’entrata in vigore dell’obbligo che ogni Paese poteva decidere entro la scadenza del 1 gennaio 2025. Questo ha causato un aumento dei quantitativi in un contesto in cui lo sbocco non è il riciclo, perché molto complesso, ma il riuso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Abiti usati, perché la raccolta non funziona più e cosa c’entra la guerra

La raccolta degli abiti usati non funziona piùDa alcuni mesi cooperative e aziende che si occupano del ritiro di vestiti usati in Italia denunciano una crisi del settore.

Raccolta abiti usati, rivoluzione a Roma: perché AMA ha detto stop ai cassonetti gialliA Roma spariscono i cassonetti gialli per la raccolta abiti usati: arriva un nuovo sistema più controllato e sicuro.

