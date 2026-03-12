Abitazione inaccessibile e trasporti disabili nel caos Così Catia è finita bloccata in una clinica

Catia si trova attualmente bloccata in una clinica in attesa di una sistemazione abitativa adeguata. La sua situazione si inserisce in un quadro più ampio di disagi legati ai trasporti per disabili, che ancora una volta si manifesta con episodi di inaccessibilità e difficoltà logistiche. La vicenda si aggiunge alle molte altre segnalate da fonti locali, evidenziando le criticità del sistema di supporto.

Catia, così come altri utenti che hanno contattato RomaToday, vorrebbe la riattiazione del trasporto collettivo disabili effettuato con i pulmini Bloccata in una clinica e in attesa di una casa idonea. L'ennesima storia di disagio che si aggiunge a quelle già raccontate da RomaToday in merito al caos del trasporto disabili. Catia Patriarca, 61enne della Garbatella, è invalida al 100% e, ormai da mesi, incontra enormi difficoltà nel sottoporsi a visite o, più semplicemente, nello svolgere una vita normale. Come raccontato nella sezione Dossier di RomaToday, dall'inizio del 2026 il Comune di Roma, per risparmiare circa 2 milioni di euro, ha "cancellato" il trasporto collettivo per disabili puntando, invece, su quello individuale.

