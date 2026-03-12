Abbiamo saputo dell'attacco alla base di Erbil in modo irrituale | l'sms di Crosetto letto in tv

Gli italiani hanno appreso dell’attacco alla base di Erbil attraverso un messaggio SMS di Crosetto trasmesso in televisione, senza una comunicazione ufficiale diretta. L’informazione è stata diffusa in modo inaspettato, senza annunci formali o conferme pubbliche da parte delle autorità. La notizia riguarda un attacco subito dalla base italiana nella regione, ma i dettagli ufficiali sono stati trasmessi solo in modo indiretto.

Gli italiani vengono a sapere dell'attacco alla base italiana di Erbil non tramite un canale istituzionale ufficiale, ma durante una diretta tv: il ministro della Difesa Crosetto invia un messaggio al leader di Avs Angelo Bonelli, dopo aver informato la premier e i due vicepremier, e il messaggio viene letto durante la trasmissione Realpolitik su Rete4. 🔗 Leggi su Fanpage.it

L'annuncio insolito dell'attacco alla base italiana a Erbil. Bonelli in tv: "Il ministro Crosetto mi ha appena scritto questo"

«Un missile ha appena colpito la nostra base ad Erbil, non ci sono vittime tra gli italiani». Il messaggio del ministro Crosetto letto in diretta tv

